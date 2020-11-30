مصادر متابعة للتأليف الحكومي للمنار: الطبيعي أن يتوجّه الحريري الى القصر الجمهوري ليتشارك مع الرئيس عون في وضع التشكيلة الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 20:06
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 1000 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
رئاسة الجمهورية أحالت إلى الحكومة قرار مجلس النواب المتعلق بالتدقيق الجنائي الشامل دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية
رئاسة الجمهورية طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية في موضوع التدقيق المحاسبي المركّز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه
المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل: كل ما ورد في عدد اليوم من صحيفة نداء الوطن هو عار من الصحة
المكتب الإعلامي لباسيل: رئيس التيار الوطني لم يضع حتى اليوم شرطاً ولم يحدد مطلباً أو يفرض معادلة في موضوع تأليف الحكومة
رويترز عن مسؤولين: تأجيل محادثات الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" والتي كانت مقررة الأربعاء المقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في عين التينة
الرئيس بري دعا اللجان المشتركة إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لدرس موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي
حركة أمل: نثمن قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب بهدر أو سرقة أو تبديد للمال العام
حركة أمل تدعو السلطات الأمنية والعسكرية إلى أخذ دورها بفرض الأمن ووضع حد لظواهر الخطف والسرقة المتنقلة في أكثر من منطقة
محافظ بيروت مروان عبود: الحصار الدولي على لبنان أثّر سلباً على إعادة إعمار العاصمة ومنع الدول من الإيفاء بالتزاماتها
تجمع للمياه على أوتوستراد ضبيه بسبب غزارة الأمطار وفرق من وزارة الأشغال تعمل على فتح المجاري وزحمة سير خانقة في المحلة
مؤسسة الشهيد في لبنان تبرق لمؤسسة الشهداء والمضحين في إيران معزيةً برحيل رئيسها السابق السيد محمد علي شهيدي محلاتي
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشيع جثمان العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده
وزير الدفاع الإيراني خلال مراسم التشييع بطهران: اغتيال فخري زاده لن يوقف مسيرة برنامجنا النووي بل سيسرع من وتيرته
العميد أمير حاتمي: العدو يعلم جيداً أنّه لن يتمكن من ارتكاب جريمة من دون أن يتلقى الرد من الشعب الإيراني
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: فلينتظر الأعداء ردودنا ولكن نحن من يحدّد زمن الرد ومكانه ومداه
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: عملية اغتيال فخري زاده كانت معقدة وتمت بأسلوب جديد بالكامل
شمخاني: عملية اغتيال فخري زاده استخدمت فيها أجهزة الكترونية ولم يكن ثمة أي شخص في المكان
الخارجية الروسية تدين بشدة اغتيال العالم فخري زادة وتؤكد ضرورة خضوع من يقف وراءه للمحاسبة
الخارجية اللبنانية تدين جريمة اغتيال فخري زاده: عمليات القتل والاغتيال من شأنها تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار
وزير الخارجية الكويتي يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال فخري زاده ويعبر عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعباً
وسائل إعلام أميركية: زيارة مرتقبة لمستشار الرئيس المنتهية ولايته جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع
الكرملين: واشنطن لم تظهر إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع موسكو حتى الآن ونأمل في أن يحدث ذلك
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس يبحثان في القاهرة آخر مستجدات القضية الفلسطينية
أ ف ب: شركة موديرنا ستقدم اليوم طلبات ترخيص للقاحها ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصادر متابعة للتأليف الحكومي للمنار: الطبيعي أن يتوجّه الحريري الى القصر الجمهوري ليتشارك مع الرئيس عون في وضع التشكيلة الحكومية
منذ 6 mins
30 November، 2020
التعليقات
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أكاديميو فلسطين للمطبعين: “أنا الأرض”
مصادر المنار توضح آخر تطورات ملف تأليف الحكومة
مصادر المنار: ليس المهم أن يتوجّه الحريري الى بعبدا أم لا ، المهم ، ماذا سيحمل معه وكيف سيتصرّف هناك ؟ وآخر اللقاءات بين الرئيسين عون والحريري لم يُنس بعد ، وتكراره لا يُنعش الذاكرة بل يزيد الامور فشلا فوق إفشال
مصادر المنار: العقدة لا تزال في الأسماء ، والرئيس المكلّف لا يبدو أنّه في وارد التراجع خطوة الى الوراء في هذه النقطة ، كما أنّ رئيس الجمهورية ليس بوارد القبول أن يكون مفتاح التسمية بيد الحريري وحده ، حتى الفرنسيين لم تنجح محاولاتهم في حلّ هذه العقدة
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