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November 30 2020 - 20:06

محمد علي الحوثي يدعو المنظمات لالتزام المهنية وعدم التمييز

منذ 29 mins 30 November، 2020
محمد علي الحوثي
اليمن - عربي وإقليمي

دعا عضو “المجلس السياسي الأعلي” في اليمن محمد علي الحوثي المنظمات الدولية إلى الالتزام بالعمل الانساني وإحترام المهنية والجدية في إيصال المساعدات لعموم مواطني الجمهورية اليمنية بدون تمييز.

واكد الحوثي الاثنين أن “تلك المنظمات تكيل بمكيالين في مسألة التعامل معها من قبل المجلس السياسي وحكومة صنعاء”.

ونشر الحوثي في تغريده له على “تويتر مساء الاثنين وثيقة صادرة من مصلحة الجوازات بمحافظة عدن تتضمن التعميم بمنع سفر عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي، وقال “المعتاد كل تصرف ضد المنظمات في المناطق المحتلة يتم التغاضي عنه، وهو ما يكشف تسييس التصرفات والكيل بمكيالين ضد عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء والمناطق التابعة لها”.

 

وثيقة

المصدر: موقع انصار الله

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