التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 18:30

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد جونية المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

منذ 1 ساعة 30 November، 2020
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