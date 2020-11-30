حركة أمل: ندعو السلطات الأمنية والعسكرية الى أخذ دورها بفرض الأمن ووضع حد لظواهر الخطف والسرقة المتنقلة في اكثر من منطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 15:16

حركة أمل: ندعو السلطات الأمنية والعسكرية الى أخذ دورها بفرض الأمن ووضع حد لظواهر الخطف والسرقة المتنقلة في اكثر من منطقة

منذ 35 mins 30 November، 2020
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