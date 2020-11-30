حركة أمل: نثمن قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب بهدر او سرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 15:16

حركة أمل: نثمن قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب بهدر او سرقة

منذ 36 mins 30 November، 2020
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