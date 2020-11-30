حركة أمل: نثمن قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب بهدر او سرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 15:16
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه
رويترز عن مسؤولين: تأجيل محادثات الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" والتي كانت مقررة الأربعاء المقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في عين التينة
الرئيس بري دعا اللجان المشتركة إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لدرس موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي
حركة أمل: نثمن قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب بهدر أو سرقة أو تبديد للمال العام
حركة أمل تدعو السلطات الأمنية والعسكرية إلى أخذ دورها بفرض الأمن ووضع حد لظواهر الخطف والسرقة المتنقلة في أكثر من منطقة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشيع جثمان العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده
وزير الدفاع الإيراني خلال مراسم التشييع بطهران: اغتيال فخري زاده لن يوقف مسيرة برنامجنا النووي بل سيسرع من وتيرته
العميد أمير حاتمي: العدو يعلم جيداً أنّه لن يتمكن من ارتكاب جريمة من دون أن يتلقى الرد من الشعب الإيراني
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: فلينتظر الأعداء ردودنا ولكن نحن من يحدّد زمن الرد ومكانه ومداه
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: عملية اغتيال فخري زاده كانت معقدة وتمت بأسلوب جديد بالكامل
شمخاني: عملية اغتيال فخري زاده استخدمت فيها أجهزة الكترونية ولم يكن ثمة أي شخص في المكان
الخارجية اللبنانية تدين جريمة اغتيال فخري زاده: عمليات القتل والاغتيال من شأنها تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار
وسائل إعلام أميركية: زيارة مرتقبة لمستشار الرئيس المنتهية ولايته جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع
إصابة الرئيس الأميركي المنتخب جو بادين بكسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه
الكرملين: واشنطن لم تظهر إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع موسكو حتى الآن ونأمل في أن يحدث ذلك
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس يبحثان في القاهرة آخر مستجدات القضية الفلسطينية
أ ف ب: شركة موديرنا ستقدم اليوم طلبات ترخيص للقاحها ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخاريجة السورية فيصل المقداد لنظيره الايراني: اغتيال "زادة" جريمة تقود المنطقة وخارجها الى زعزعة الامن والاستقرار
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت القوة الصاروخية من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مرب
العميد يحيى سريع: العملية على غرفة العمليات المشتركة للعدوان تمت بصاروخ بدر والاصابة كانت دقيقة
سريع: نتج عن العملية مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين
الامم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على قرية في شمال شرقي نيجيريا الى 110 قتلى
المسبار الصيني "تشانغ إي -5" ينجح بالدخول الى المدار القمري في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سبعينيات القرن الماضي
مهدي المشاط: نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الاممي وانفتاحنا على كل الجهود والمساعي لوقف الحرب العدوانية على اليمن
وزير الخارجية العماني لنظيره الايراني: اغتيال الشهيد "زادة" عمل ارهابي ونحن ندين كل اشكال الارهاب ونعتبره عمل غير مقبول
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حركة أمل: نثمن قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من تسبب بهدر او سرقة
منذ 36 mins
30 November، 2020
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حركة أمل: ندعو السلطات الأمنية والعسكرية الى أخذ دورها بفرض الأمن ووضع حد لظواهر الخطف والسرقة المتنقلة في اكثر من منطقة
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