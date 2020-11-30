مراسل المنار: صلابة الموقف اللبناني دفعت العدو الصهيوني إلى الطلب من الأمم المتحدة عدم رغبته باستكمال المفاوضات غير المباشرة خلال العام الجاري وترجيح بإستكمالها بداية العام المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 13:36

مراسل المنار: صلابة الموقف اللبناني دفعت العدو الصهيوني إلى الطلب من الأمم المتحدة عدم رغبته باستكمال المفاوضات غير المباشرة خلال العام الجاري وترجيح بإستكمالها بداية العام المقبل

منذ 10 mins 30 November، 2020
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