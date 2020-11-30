قوات العدو تهدم منزلا فلسطينيا في مدينة الطيرة المحتلة

هدمت آليات وجرافات العدو الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، منزلاً فلسطينيا يعود لإحدى العائلات في مدينة الطيرة وسوته بالأرض بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن أقارب للعائلة أن المنزل يعود لـ إسلام قشوع، أحد سكان الطيرة، وهدمته سلطات العدو دون إنذار مسبق.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة فرضت طوقاً على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 180 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

المصدر: فلسطين اليوم