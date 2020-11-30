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November 30 2020 - 13:36

نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: للعودة عن قرار إنقاص وزن ربطة الخبز

منذ 1 ساعة 30 November، 2020
نقابة عمال المخابز
لبنان

رأت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان، أن “الوضع أصبح لا يطاق، أزمة اقتصادية متفاقمة واوضاع اجتماعية متردية وزيادة البطالة والعاطلين عن العمل”، معتبرة أن “الاف الاطنان من طحين المساعدات لم تصل الى مستحقيها ولم يوزع الخبز المجاني على المواطنين وذهبت إلى الافران، بالاضافة الى دعم المواد الأولية والأساسية التى تدخل في صناعة الخبز مثل الخميرة والسكر والزيت”.

وطالبت “وزير الاقتصاد بالعودة عن قراره الخاطىء والمتسرع بإنقاص وزن ربطة الخبز، بدلا من رفع الوزن، وتشكيل لجنة دراسة وكلفة صناعة الرغيف بكل شفافية تضم كل من له علاقة بانتاج الخبز”.

ودعت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، “وبالسرعة القصوى إلى تشكيل لجنة طارئة وبرئاستها من اهل الخبرة والكفاءة للتعاون لتنظيم قطاع الافران، حفاظا على ما تبقى من عمال لبنانيين ودراسة الوضع بصورة شاملة، تمهيدا لاصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال واصحاب العمل للحفاظ على حقوق وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين في قطاع المخابز والافران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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