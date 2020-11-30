روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة بكورونا و368 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 26338 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6511 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2295654 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2295654 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 6511، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3691، فيما سجلت ضواحي موسكو 1064 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 17247 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1778704 شخصا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 368 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 39895 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك