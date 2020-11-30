اجراء مراسم تشييع العالم الايراني الشهيد في طهران

اجريت صباح اليوم الاثنين في طهران مراسم تشييع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العالم الشهيد محسن فخري زادة بحضور العديد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين والنواب في البلاد.

وفي هذه المراسم التي جرت في وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي تمت قراءة بيان قائد الثورة الاسلامية حول استشهاد فخري زادة.

وحضر المراسم ايضا القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري وقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة وقائد قوة “القدس” للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني وعدد من النواب بمجلس الشورى الاسلامي.

واجريت يوم امس الاحد مراسم طواف جثمان الشهيد فخري زادة في مرقد الامام “علي بن موسى الرضا (ع)” في مدينة مشهد وكذلك اجريت مراسم طواف للجثمان الطاهر في مرقد “السيدة فاطمة المعصومة (س)” في مدينة قم ومن ثم اقام المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني صلاة الجنازة عليه.

ونقل جثمان الشهيد عصر الاحد الى طهران حيث تم طوافه في مرقد “الامام الخميني (رض)” في مدينة ري جنوب العاصمة طهران بحضور السيد حسن الخميني حفيد الامام الراحل.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة قد اصيب بجراح اثر عملية ارهابية تعرض لها في بلدة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرق طهران، نقل على اثرها الى المستشفى لكنه استشهد نظرا لجراحه البليغة التي اصيب بها.

المصدر: وكالة فارس