5 فوائد للشمر… يعالج عسر الهضم وينقي الدم من السموم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 04:24

5 فوائد للشمر… يعالج عسر الهضم وينقي الدم من السموم

منذ 24 mins 30 November، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

بسبب الفوائد الغذائية والصحية العديدة التي يتميز بها، ينصح خبراء التغذية بتناول عشب الشمر.
ونشر موقع “بوابة أخبار اليوم”، مجموعة من هذه الفوائد الصحية، والتي جاءت كالتالي:
ضبط مستوى ضغط الدم
تلعب عملية مضغ بذور الشمر دورا هاما في ضبط مستوى ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على مادة البوتاسيوم.
ووفقا لدراسة علمية نشرت في مجلة علوم الأغذية، فإن البوتاسيوم عنصر أساسي يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.
تقليل احتباس الماء في الجسم
تناول الشمر المغلي يساعد الجسم في التخلص من السوائل الزائدة ومن السموم، وتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. وبالإضافة إلى ذلك يعمل الشمر كمدر للبول.
علاج عسر الهضم
ينصح بتناول شاي الشمر لأنه يساعد في علاج الانتفاخ وعسر الهضم، وتحسين عملية الهضم من خلال تشجيع إنزيمات المعدة .
تقليل السعال
تناول الشمر المغلي يساعد الجسم في القضاء على مشكلات الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية، ويقلل أعراض السعال والصداع المصاحبين له .
تنقية الدم من السموم
من ضمن مكونات الشمر، الزيوت والألياف التي تساعد في تنقية الدم من السموم، وتسهل امتصاص المواد الغذائية.

المصدر: سبوتنيك

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