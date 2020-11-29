الرئيس دياب : لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه وهو سيقرر ان كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا

رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في حديث تلفزيوني أن “الثورة بدأت من الشباب والشابات، وأنا كل حياتي علمت وتفاعلت مع جيل الشباب الساعي لمستقبل أفضل، وهم عبروا عن مطالبهم المحقة، وأتمنى ان يكون المستقبل مشرقا” .

وأشار دياب ردا على سؤال عن انفجار مرفأ بيروت الى أن “زيارة المرفأ كانت مقررة، ولكن وصلتني معلومات مختلفة خلال ساعتين، فطلبت استكمال الملف، لكن الملف وصل بعد أكثر من شهر فحولته الى الوزارات المختصة لتزويدي بالمعلومات”.

وأكد ثقته بالقضاء قائلا: “لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه منفصلا عن السلطة التنفيذية وهو سيقرر ان كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا”.

وبالنسبة الى التشكيلات القضائية قال: “لم أغير شيئا في الملف لثقتي أن القضاء أولى أن ينقي نفسه بنفسه”.

وأضاف” “علاقتي مع رئيس الجمهورية جيدة جدا، فيها تقدير وحرارة واحترام، أما الوزير جبران باسيل فتواصلت معه كما تواصلت مع رؤساء الكتل الاخرى وأنا لم أرضخ لأحد”.

وفي موضوع اليوروبوند، قال: “كانت تمنياتي الا يبيع القطاع المصرفي اليوروبوند وكنت مع إعادة الجدولة والاستحقاقات كان الهدف تأجيلها ليأخذ القطاع المالي نفسا، ولكن عند اتخاذ القرار وجدنا أن نسبة كبيرة من السندات بيعت في الخارج، ولم يكن من مجال الا اتخاذ قرار الامتناع عن الدفع. واليوم تبينت صوابية هذا القرار وبعد الوصول الى استخدام الاحتياطي الالزامي لدعم السلع الاساسية، ومن هو حريص اليوم على 17 مليار دولار، الاحرى به أن يكون حريصا على 15 مليار دولار خرجت الى خارج لبنان”.

وعن الفساد قال: “الفساد منظومة، ويا للأسف صار اليوم ثقافة، فيما نحن بحاجة الى ثقافة المواطنة، ومنظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، ونحن طبعا بإنتظار التحقيق المالي الجنائي لمعرفة من هي هذه المنظومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام