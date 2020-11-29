الرئيس حسان دياب : حكومتي حتى اليوم لم تستلم اي صور من الأقمار الصناعية في ما خص انفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2020 - 18:56

الرئيس حسان دياب : حكومتي حتى اليوم لم تستلم اي صور من الأقمار الصناعية في ما خص انفجار المرفأ

منذ 34 mins 29 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة