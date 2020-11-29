الرئيس حسان دياب: لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه منفصلاً عن السلطة التنفيذية وهو سيحدد إن كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 18:56

الرئيس حسان دياب: لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه منفصلاً عن السلطة التنفيذية وهو سيحدد إن كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا

منذ 36 mins 29 November، 2020
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