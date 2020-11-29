خلية أزمة قضاء المنية الضنية: 25 إصابة بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية ـ الضنية، في بيان، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية pcr التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه في إصابتهم بالفيروس، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وتوزعت الإصابات على بلدات وقرى القضاء على الشكل التالي: المنية 12، إصابتان في بخعون وعاصون، وإصابة واحدة في كل من دير عمار، مركبتا، حرف السياد، بطرماز، إيزال، السفيرة، حقل العزيمة، بقرصونا وسير.

وشددت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني على “ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام