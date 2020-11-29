الامم المتحدة: ارتفاع عدد قتلى هجوم بوكو حرام شمال شرقي نيجيريا الى 110 – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 18:54

الامم المتحدة: ارتفاع عدد قتلى هجوم بوكو حرام شمال شرقي نيجيريا الى 110

منذ 2 ساعة 29 November، 2020
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