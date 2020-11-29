ايران: تسجيل 12950 إصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 658 الف شخص

أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 12950 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و389 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 658 الف شخص من المصابين لحد الآن.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس السبت ولغاية اليوم الاحد تم تسجيل 12950 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 948 ألف و749 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1795 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفتت لاري الى تعافي 658 ألف و292 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واضافت لاري: ان 5859 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة. واشارت الى تسجيل 389 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 47874 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و81 ألف و952 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد. واوضحت ان محافظات طهران، اصفهان، قم، اذربيجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، کرمانشاه، كهيكلوية وبوير احمد، كیلان، بوشهر، زنجان، ايلام، خراسان رضوي، مازندران، جهارمحال وبختياري، البرز، اذربيجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، یزد وكردستان في الحالة الحمراء، ومحافظات هرمزكان، فارس، كلستان، وسيستان وبلوشستان في الحالة البرتقالية.

المصدر: وكالة فارس