الرئيس روحاني يوجه بالتصدي للإجراءات الماسة بالأمن والحيلولة دون وقوعها

أعرب الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، عن تهانيه وتعازيه باستشهاد الدكتور محسن فخري زاده اثر اغتياله الجبان، موجها باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التصدي لهذا القبيل من الأفعال الماسة بالأمن والحيلولة دون وقوعها.

جاء ذلك، خلال ترؤسه إجتماع مجلس الوزراء الطارئ الذي عقد صباح اليوم الأحد.

وتناول الإجتماع مناقشة مشروع موازنة العام الإيراني الجديد (1400/يبدأ في 21 آذار/مارس 2021).

تجدر الإشارة الى أن هذا الإجتماع، عقد كالإجتماعات السابقة بناء على قرارات وبروتوكولات اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا شخصيا وافتراضيا.

المصدر: وكالة ارنا