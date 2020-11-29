الجيش: تحرير مخطوفين إثنين وتوقيف أحد أفراد عصابة سرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 15:52

الجيش: تحرير مخطوفين إثنين وتوقيف أحد أفراد عصابة سرقة

منذ 1 ساعة 29 November، 2020
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: “تمكنت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 29/ 11/ 2020 في جرود الهرمل من تحرير المخطوف (ه.غ) وزوجته الفلسطينية (س. أ) وهما بصحة جيدة، وأوقفت الخاطفين، وهما (ح.ن) و (ن.ه) المطلوب بموجب عدة وثائق تأليف عصابات وسرقة سيارات.

من جهة أخرى، أوقفت مديرية المخابرات المدعو (أ.ق)، وهو أحد متزعمي عصابة سرقة سيارات تعمد بعد سرقتها إلى نقلها من لبنان إلى سوريا.

وتمكنت الدورية من استعادة خمس سيارات كانت قد سرقت الأسبوع الماضي.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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