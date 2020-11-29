قنابل مضيئة معادية فوق القرى الحدودية مع لبنان

افاد مراسل المنار في الجنوب عن القاء جيش العدو الاسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء المنطقة بين مستعمرة “المنارة” وشمالي بلدة #ميس_الجبل.

ولفت مراسلنا ان العدو الصهيوني استمر في القاء القنابل المضيئة لتبلغ 15 قذيفة ضوئية إلى الآن، القيت في الأجواء المقابلة لبلدات #هونين – #حولا – #مركبا والعدو اطلق مسيرات تصوير في أجواء المنطقة و سماع نداء على مكبرات الصوت في مستعمرة “مرغليوت”.

واشار مراسلنا الى ان مروحيات العدو حلقت في أجواء المستعمرات القريبة من “كريات شمونة “، وسماع اطلاق رشقات نارية قرب السياج خلف موقع “العباد” العسكري.

واوضح مراسلنا لاحقاً ان العدو الاسرائيلي اوقف رمي القنابل المضيئة في أجواء المنطقة الحدودية المقابلة لبلدتي حولا ومركبا ومغادرة الطيران المروحي وبقاء طائرة مسيرة صغيرة .

المصدر: موقع المنار