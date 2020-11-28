مواجهات في العاصمة الفرنسية خلال تظاهرات تندد ب”قانون الامن الشامل” وتعتبره انتهاكا للحريات العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 18:58

مواجهات في العاصمة الفرنسية خلال تظاهرات تندد ب”قانون الامن الشامل” وتعتبره انتهاكا للحريات العامة

منذ 16 mins 28 November، 2020
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