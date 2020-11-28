قاآني: متضامنون مع كافة القوات المدافعة عن إيران في الثأر لدماء الشهيد فخري زاده – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 18:58

قاآني: متضامنون مع كافة القوات المدافعة عن إيران في الثأر لدماء الشهيد فخري زاده

منذ 22 mins 28 November، 2020
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