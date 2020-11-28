وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ادان اغتيال الشهيد زادة: مثل هذه الجرائم الإرهابية يقف وراءها الكيان الصهيوني ومن يدعمه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 18:58

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ادان اغتيال الشهيد زادة: مثل هذه الجرائم الإرهابية يقف وراءها الكيان الصهيوني ومن يدعمه

منذ 2 ساعة 28 November، 2020
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