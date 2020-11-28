التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن منطقة صور سالكة وحركة المرور طبيعية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 16:32

التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن منطقة صور سالكة وحركة المرور طبيعية

منذ 16 mins 28 November، 2020
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