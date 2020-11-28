التحكم المروري: حركة المرور طبيعية من بيروت باتجاه انفاق المطار حتى جسر خلدة مع ازدحام مروري على اوتوستراد خلدة – المسلك الغربي دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 16:32

التحكم المروري: حركة المرور طبيعية من بيروت باتجاه انفاق المطار حتى جسر خلدة مع ازدحام مروري على اوتوستراد خلدة – المسلك الغربي دون عوائق للسير

منذ 19 mins 28 November، 2020
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