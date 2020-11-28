التحكم المروري: طريق عيناتا – الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد والرؤية وسط – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 16:30
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الإمام السيد علي الخامنئي يعزي باستشهاد العالم محسن فخري زاده ويؤكّد على المعاقبة الحتمية لمنفذيها والآمرين بها
الإمام الخامنئي: العالم البارز في المجال النووي والدفاعي الشهيد فخري زاده اغتيل على أيدي العملاء المجرمين والأشقياء
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يتهم "إسرائيل" باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده والتصرف كعميلة للاستكبار العالمي
الشيخ روحاني: ليعلم الأعداء أن شعبنا وقادته يتمتعون بالشجاعة والغيرة وسيردون على جريمة اغتيال فخري زاده في الوقت المناسب
قائد قوة القدس اللواء قاآني: العدو لا يجرؤ على خوض حرب كالرجال معنا واغتيال فخري زاده آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين
وزير الأمن الإيراني السيد محمود علوي: القوى الأمنية بدأت عملية الكشف عن العناصر الإرهابية الضالعة باغتيال فخري زاده
إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن: هناك مؤشرات خطيرة على ضلوع "إسرائيل" في اغتيال العالم النووي فخري زاده
إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحتفظ بحق الدفاع عن نفسنا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبنا
إعلام العدو: إعلان حالة التأهب القصوى في السفارات "الإسرائيلية" بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام
حزب الله يدين بشدة العملية الإرهابية الآثمة التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زاده
حزب الله: نقف بجانب الجمهورية الإسلامية بمواجهة المؤامرات الخارجية والحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قادرة على مواجهة المخاطر وكشف الجناة والمجرمين وقطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها
حزب الله: الجمهورية الإسلامية قادرة على مواجهة إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب ومن يوفر الحماية والمظلة لإرهابه
رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: اغتيال فخري زاده عمل إجرامي جبان لن يثني إيران عن امتلاك عناصر القوة
حركة أمل تدين اغتيال العالم فخري زاده الباحث المتميز الذي شكل بمسيرته العلمية رمزاً متميزاً للشعب الإيراني الصديق
حركة أمل تتقدم بالتعازي من القيادة الإيرانية وشعبها وعائلة الشهيد وتعتبر أن استشهاده سيزيد إيران صلابة بمواجهة الأعداء
الجهاد الإسلامي: اغتيال فخري زاده محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها بجانب قضايا المستضعفين وعلى رأسها فلسطين
حماس: اغتيال فخري زاده تزامن مع تهديدات أميركية وصهيونية بهدف حرمان إيران والأمة من امتلاك أدوات التقدم العلمي والقوة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: جريمة اغتيال فخري زاده لن تضعف طاقات إيران النووية كما يتوهم قادة الإرهاب الصهيوني
الاتحاد الأوروبي: مقتل العالم النووي محسن فخري زاده عمل إجرامي يتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان
الخارجية الألمانية: اغتيال فخري زاده يزيد التعقيد ويجب الحفاظ على إطار الحوار مع إيران لحل الخلاف حول برنامجها النووي
الخارجية السورية: دمشق تجدد دعوة المواطنين السوريين للعودة إلى وطنهم وستقدم كافة التسهيلات لذلك
الخارجية الروسية: الغرب قوض سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد التقارير المزيفة التي قدمتها بشأن سوريا
رويترز: الملك سلمان بن عبد العزيز لم يبلغ بزيارة بنيامين نتانياهو السرية إلى السعودية
غارات للعدوان السعودي الأميركي على مدينة سفيان والجبل الأسود والمجمع الحكومي بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: لا سلاح أميركياً ولا بريطانياً ولا أي قوة قادرة على توفير حماية للنظام السعودي
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب: من الصعب للغاية التنازل والإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية
محكمة استئناف فدرالية ترفض طعناً تقدّم به ترامب في نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا
السلطات الصحية في مدينة لوس أنجليس الأميركية تحظر معظم التجمعات العامة والخاصة بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19
أ ف ب: أكثر من 400 ألف وفاة في أوروبا جراء كوفيد-19
تخفيف القيود الصحية في الأرجنتين بعد انخفاض الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: طريق عيناتا – الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد والرؤية وسط
منذ 19 mins
28 November، 2020
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