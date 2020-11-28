التحكم المروري: طريق عيناتا – الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد والرؤية وسط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 28 2020 - 16:30

التحكم المروري: طريق عيناتا – الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد والرؤية وسط

منذ 19 mins 28 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة