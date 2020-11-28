علامة: ما المعايير العلمية التي تستند إليها لجنة كورونا لإعادة فتح البلد؟

سأل عضو كتلة “التنمية والتحرير” في لبنان النائب فادي علامة “اللجنة العليا لإدارة أزمة فايروس كورونا عن المعايير العلمية التي تستند إليها لاعادة فتح البلد؟”.

وقال علامة السبت “مع الحديث عن التوجه نحو إعادة فتح البلد، بما في ذلك المؤسسات التعليمية رغم النتائج غير المشجعة في ظل إرتفاع عدد الإصابات، نسأل اللجنة العليا لإدارة أزمة فايروس كورونا عن المعايير العلمية التي تستند إليها وعن الخطة المرسومة لمواجهة الوباء ونحن على عتبة الأعياد ما قد يضاعف أزمة الوضع الصحي ويزيدها خطورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام