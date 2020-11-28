الشيخ قاسم: الشعب اللبناني لم يعد يتحمل المشكلة الاقتصادية ولا يجوز ان نصرف الوقت على احتمالات سياسية لن تحصل، ولذلك يجب الاسراع بتشكيل الحكومة لنكسب الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 00:28

الشيخ قاسم: الشعب اللبناني لم يعد يتحمل المشكلة الاقتصادية ولا يجوز ان نصرف الوقت على احتمالات سياسية لن تحصل، ولذلك يجب الاسراع بتشكيل الحكومة لنكسب الوقت

منذ 1 ساعة 27 November، 2020
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