الشيخ قاسم: التطبيع كان موجودا قبل ذلك والآن جرى تظهيره اعلاميا ولكن ما دام هناك مقاومة لن يؤثر على القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 00:28

الشيخ قاسم: التطبيع كان موجودا قبل ذلك والآن جرى تظهيره اعلاميا ولكن ما دام هناك مقاومة لن يؤثر على القضية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 27 November، 2020
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