الشيخ نعيم قاسم: حزب الله جاهز دائما لاي مواجهة واسرائيل تعرف جيدا ان اي خطوة من قبلها لها عواقبها الكبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 00:28

الشيخ نعيم قاسم: حزب الله جاهز دائما لاي مواجهة واسرائيل تعرف جيدا ان اي خطوة من قبلها لها عواقبها الكبيرة

منذ 1 ساعة 27 November، 2020
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