الشيخ نعيم قاسم: التطبيع الذي حصل هو تطبيع انظمة وليس تطبيع شعوب وهذه الانظمة تدخل المنطقة بتغيرات كبيرة ستظهر في المستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 00:26
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نائب الامين العام لحزب الله سمحة الشيخ قاسم: منهجية تشكيل الحكومة والضغوط الاميركية بأساليب مختلفة هو سبب تأخير تشكيلها
الشيخ قاسم: نحن متمسكون بالتفاهم مع التيار الوطني الحر الى اخر نفس ومستعدون لاي حوار لتطوير هذه العلاقة
الشيخ قاسم: استشهاد العالم محسن فخري زاده على يد العملاء المأجورين لامريكا واسرائيل هو جزء من الحرب على محور المقاومة
الشيخ قاسم: ندين بشدة عملية الاغتيال وندعو المجتمع الدولي للنظر الى ما يحدث من عدوان امريكي صهيوني
الشيخ قاسم: ليس هناك لا مشكلة مع حزب الله ولا منه في تشكيل الحكومة والاساس هو التفاهم والجراة في تقريب المسافات
الشيخ قاسم: ترف الوقت ليس في مصلحة احد والبعض ينتظر استلام الرئيس الاميركي الجديد لتكون منسجمة مع التوجهات الاميركية
الشيخ قاسم: ادعو حكومة تصريف الاعمال الى اجتماعات دائمة لحل مشاكل الناس في ظل غياب الحكومة الجديدة وهذا ما يتيحه الدستور
الشيخ قاسم: موافقة الكتل النيابية هو شرط اساسي لتشكيل الحكومة وهذا ما يجب ان يفهمه الاميركي
الشيخ قاسم: اصل المبادرة الفرنسية اقتصادي ونحن موافقون على ذلك في المبدأ ولكن لا نقبل ابدا بالاستقواء بها
الشيخ قاسم: المشكلة في المنطقة هي اسرائيل واميركا والمقاومة هي ردة فعل طبيعية والمشكلة ليست بحزب الله ولا بالمقاومة
الشيخ قاسم: توصية المجلس النيابي خطوة جيدة لتفعيل التدقيق الجنائي والمطلوب استكمال الطريق بتشريع القوانين
الشيخ قاسم: حزب الله جاهز دائما لاي مواجهة و"اسرائيل" تعرف جيدا ان اي خطوة من قبلها لها عواقبها الكبيرة
الشيخ قاسم: التطبيع الذي حصل هو تطبيع انظمة وليس تطبيع شعوب وهذه الانظمة تدخل المنطقة بتغيرات كبيرة ستظهر في المستقبل
الشيخ قاسم: التطبيع كان موجودا قبل ذلك والان جرى تظهيره اعلاميا ولكن ما دام هناك مقاومة لن يوثر على القضية الفلسطينية
الصحة اللبنانية: تسجيل 1782 اصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس عون: تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم
الرئيس بري : قرار البرلمان هو ان تخضع كل الوزارات والادارات والمصالح والمجالس والصناديق والبلديات الى التدقيق الجنائي
الرئيس بري معلنا قرار المجلس: التدقيق الجنائي سيكون بالتوازي من دون التذرع بالسرية المصرفية او خلافه
الرئيس بري: هناك نية حقيقية بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا وندعو لاخذ موقف موحد لاعطاء صورة ايجابية للداخل والخارج
النائب محمد رعد خلال الجلسة التشريعية: قضية التدقيق الجنائي تتعلق بسمعة الدولة ومصلحتها ولا يجب التعاطي معها باستخفاف
النائب رعد: نؤيد بحزم اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونقترح اقرار استثناء مؤقت لرفع السرية المصرفية
النائب رعد: الكتلة توافق على أن ينسحب التدقيق الجنائي على كافة الادارات والوزارات وأن يكون شاملاً
النائب محمد رعد: البلاد منكوبة والأزمات متلاحقة والأمل معقود على ما تقرره هذه الجلسة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الجمعة: البلد لم يعد يحتمل فلنسرع نحو رؤية وطنية ضامنة وخطة إنقاذية
الاندبندنت: الجيش البريطاني ينشر بشكل سري قوات لحماية حقول النفط السعودية وقد تم ذلك دون ابلاغ البرلمان البريطاني
وزارة الحرب البريطانية للاندبندنت: قواتنا التي تم نشرها بالسعودية تضم وحدة رصد متطورة للطائرات المسيرة
وزارة الدفاع الايرانية تنعى مدير مركز الابحاث والتطوير فيها العالم محسن فخري زادة اثر تعرضه لعملية اغتيال
قائد حرس الثورة الاسلامية: اغتيال العلماء النوويين هو اكثر المواجهات الصارخة لنظام الهيمنة لمنع وصولنا الى العلم الحديث
وزير الخارجية محمد جواد ظريف: ندين بشدة عملية اغتيال محسن فخري زادة
مستشار الامام الخامنئي للشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان: سنجعل الاعداء يندمون على فعلتهم وسنرد عليهم بقوة
ظريف: مطلوب من الدول الاوروبية وضع حد لسياسة المعايير المزدوجة واستنكار هذه الجريمة التي تعتبر ارهاب دولة
رئيس البرلمان الايراني: انتقامنا سيشمل كل من نفذ ووقف خلف اغتيال محسن فخري زاده
حركة انصار الله: نؤكد حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة
انصار الله: جرائم اغتيال علماء كبار بحجم "زاده" تندرج ضمن مساعي افقاد الامة خبرات علمية يريدها الاعداء حكرا عليهم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشيخ نعيم قاسم: التطبيع الذي حصل هو تطبيع انظمة وليس تطبيع شعوب وهذه الانظمة تدخل المنطقة بتغيرات كبيرة ستظهر في المستقبل
منذ 1 ساعة
27 November، 2020
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الشيخ قاسم: الشعب اللبناني لم يعد يتحمل المشكلة الاقتصادية ولا يجوز ان نصرف الوقت على احتمالات سياسية لن تحصل، ولذلك يجب الاسراع بتشكيل الحكومة لنكسب الوقت
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