الشيخ نعيم قاسم: التطبيع الذي حصل هو تطبيع انظمة وليس تطبيع شعوب وهذه الانظمة تدخل المنطقة بتغيرات كبيرة ستظهر في المستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 00:26

الشيخ نعيم قاسم: التطبيع الذي حصل هو تطبيع انظمة وليس تطبيع شعوب وهذه الانظمة تدخل المنطقة بتغيرات كبيرة ستظهر في المستقبل

منذ 1 ساعة 27 November، 2020
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