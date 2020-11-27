الشيخ نعيم قاسم: الطريقة المثلى لتشكيل الحكومة هي الحوار بين الرئيس المكلف والكتل النيابية على طريقة التسمية لتستطيع الحكومة نيل الثقة في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 22:56
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1782 اصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس عون: تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي انجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم
الرئيس بري : قرار البرلمان هو ان تخضع كل الوزارات والادارات والمصالح والمجالس والصناديق والبلديات الى التدقيق الجنائي
الرئيس بري معلنا قرار المجلس: التدقيق الجنائي سيكون بالتوازي من دون التذرع بالسرية المصرفية او خلافه
الرئيس بري: هناك نية حقيقية بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا وندعو لاخذ موقف موحد لاعطاء صورة ايجابية للداخل والخارج
النائب محمد رعد خلال الجلسة التشريعية: قضية التدقيق الجنائي تتعلق بسمعة الدولة ومصلحتها ولا يجب التعاطي معها باستخفاف
النائب رعد: نؤيد بحزم اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونقترح اقرار استثناء مؤقت لرفع السرية المصرفية
النائب رعد: الكتلة توافق على أن ينسحب التدقيق الجنائي على كافة الادارات والوزارات وأن يكون شاملاً
النائب محمد رعد: البلاد منكوبة والأزمات متلاحقة والأمل معقود على ما تقرره هذه الجلسة
علي حسن خليل: نحن لسنا مع صدور بيان يؤيد رسالة الرئيس بل المطلوب ان يصدر قانونا كاملا يخضع كل الوزارات والادارات للتدقيق
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال يعلن إعادة اعتماد التعلم المدمج في المدارس الرسمية والخاصة ابتداء من الاثنين
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الجمعة: البلد لم يعد يحتمل فلنسرع نحو رؤية وطنية ضامنة وخطة إنقاذية
وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتس: المفاوضات متوقفة اليوم حول تثبيت الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"
إعلام العدو: حزب الله نجح في خلق معادلة ردع فعلية في المواجهة مع "الجيش الاسرائيلي"
شرطة الاحتلال تعيق وصول أهالي الضفة الغربية المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للأسبوع الخامس على التوالي
أنصار التيار الصدري ينظمون صلاة موحدة وتظاهرات في بغداد وبعض المحافظات بعد قرار قيادتهم خوض الانتخابات النيابية المبكرة
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الاميركي يشن غارات جوية عنيفة على العديد من مديريات العاصمة صنعاء
رئيس الوفد الوطني اليمني: لا جديد في قصف صنعاء إلا التأكيد على أهمية استمرار الرد والردع حتى توقف العدوان وفك الحصار
الاندبندنت: الجيش البريطاني ينشر بشكل سري قوات لحماية حقول النفط السعودية وقد تم ذلك دون ابلاغ البرلمان البريطاني
وزارة الحرب البريطانية للاندبندنت: قواتنا التي تم نشرها بالسعودية تضم وحدة رصد متطورة للطائرات المسيرة
وزارة الدفاع الايرانية تنعى مدير مركز الابحاث والتطوير فيها العالم محسن فخري زادة اثر تعرضه لعملية اغتيال
قائد حرس الثورة الاسلامية: اغتيال العلماء النوويين هو اكثر المواجهات الصارخة لنظام الهيمنة لمنع وصولنا الى العلم الحديث
وزير الخارجية محمد جواد ظريف: ندين بشدة عملية اغتيال محسن فخري زادة
مستشار الامام الخامنئي للشؤون الدفاعية العميد حسين دهقان: سنجعل الاعداء يندمون على فعلتهم وسنرد عليهم بقوة
ظريف: مطلوب من الدول الاوروبية وضع حد لسياسة المعايير المزدوجة واستنكار هذه الجريمة التي تعتبر ارهاب دولة
رئيس البرلمان الايراني: انتقامنا سيشمل كل من نفذ ووقف خلف اغتيال محسن فخري زاده
حركة انصار الله: نؤكد حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة
انصار الله: جرائم اغتيال علماء كبار بحجم "زاده" تندرج ضمن مساعي افقاد الامة خبرات علمية يريدها الاعداء حكرا عليهم
انصار الله: جرائم اغتيال علماء كبار بحجم "زاده" تندرج ضمن مساعي افقاد الامة خبرات علمية يريدها الاعداء حكرا عليهم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشيخ نعيم قاسم: الطريقة المثلى لتشكيل الحكومة هي الحوار بين الرئيس المكلف والكتل النيابية على طريقة التسمية لتستطيع الحكومة نيل الثقة في مجلس النواب
منذ 1 ساعة
27 November، 2020
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