الشيخ نعيم قاسم: الطريقة المثلى لتشكيل الحكومة هي الحوار بين الرئيس المكلف والكتل النيابية على طريقة التسمية لتستطيع الحكومة نيل الثقة في مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 22:56

الشيخ نعيم قاسم: الطريقة المثلى لتشكيل الحكومة هي الحوار بين الرئيس المكلف والكتل النيابية على طريقة التسمية لتستطيع الحكومة نيل الثقة في مجلس النواب

منذ 1 ساعة 27 November، 2020
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