دياب ترأس “لجنة كورونا”.. حسن: سنعلن خطة الخروج من الإقفال باجتماع سيعقد الأحد

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا.

وبعد الاجتماع، قال وزير الصحة حمد حسن “اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس لتقييم مرحلة الإقفال العام وقدمت وزارة الصحة عرضا للفحوص التي أجرتها بكل المستويات، وتبين من خلال النتائج أننا ما زلنا على نسبة الـ15 في المئة من معدل المؤشر الإيجابي، أي أن المعدل بقي على حاله. نجحنا في تثبيت هذا الرقم من دون أن ننجح في رهان الوصول إلى معدل ال12 في المئة”، وتابع ان “الذي تحقق اليوم على مستوى رفع الجهوزية هو إضافة 60 سريرا في المستشفيات الحكومية و34 في المستشفيات الخاصة، وهو رقم دون المستوى المطلوب ودون طموحات وزارة الصحة العامة”.

وقال حسن “سنعلن خطة الخروج من الإقفال في اجتماع سيعقد الأحد، لنضع خطة تحاكي الشارع اللبناني، أي خطة للخروج من الإقفال بشكل تدريجي، يتم تقييمها أسبوعيا مع وضع بعض النقاط الحاسمة للحد من انتشار كورونا”، وتابع “على الخطة التي يتم عرضها من اللجنة الفنية أن تحاكي الواقع اللبناني لا أن تطبق خطة أوروبية أو أميركية في لبنان. ولذا، طلبنا تأجيل هذه الخطة إلى الأحد المقبل كي نعيد ترتيب أولوياتنا”.

من جهته، قال وزير الاقتصاد راوول نعمه “نريد إعادة فتح البلد بكل قطاعاته لأن الاقتصاد لا يحتمل الإقفال، فعلى المواطن الالتزام للمساعدة في تعزيز الصحة والاقتصاد معا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام