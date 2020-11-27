ترامب: إذا صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن فقد ارتكبت خطأ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر يوم الخميس، إن الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة إذا صدقت على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد ارتكبت خطأ.

وتابع ترامب في أول سؤال وجواب له مع الصحفيين منذ أسابيع قائلا: “سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالا كبيرا”، وأصر الرئيس الأمريكي على فوزه وإعادة انتخابه.

وأفاد الرئيس الأمريكي أنه سيغادر البيت الأبيض إذا اختارت الهيئة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وانتقد ترامب بايدن قائلا: “أعتقد أنه ليس من الصواب أنه يحاول اختيار مجلس وزراء”.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر، كما أنه من المقرر أن يتم تنصيب بايدن في 20 يناير.

المصدر: وكالة رويترز