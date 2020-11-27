التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 269 فحصا و4 وفيات

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، مبينا بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 269 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 727 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.
– حالات وفاة: 4.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام