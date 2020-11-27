التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 269 فحصا و4 وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 01:38

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 269 فحصا و4 وفيات

منذ 58 mins 27 November، 2020
مستشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، مبينا بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 269 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 727 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

– حالات وفاة: 4.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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