الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية على كوفيد-19 في 2021 وتحذر من احتفالات عيد الميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2020 - 00:06

الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية على كوفيد-19 في 2021 وتحذر من احتفالات عيد الميلاد

منذ 44 mins 26 November، 2020
شعار منظمة الصحة العالمية
أخبار دولية - منظمات

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن طرح لقاح للوقاية من كوفيد-19 سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل. وقال مايك رايان لتلفزيون (آر.تي.إي) في وطنه أيرلندا “الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي”.

وأضاف رايان “اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد. إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقا وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض”. وقال المسؤول الدولي “علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد”.

المصدر: رويترز

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