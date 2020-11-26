“نتنياهو” يهدد بالتوجه لانتخابات مبكرة

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حزب “كاحول لافان” بزعامة بيني غانتس، من التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وأوضح نتنياهو، أنه “إذا لم نعمل سويًا مع كاحول لافان يحدث هذا، فإنه سيقود لأسفي إلى انتخابات، وأفضّل أن نكون موحدين وننشغل في جلب السلام”.

وبخصوص التطبيع، قال رئيس حكومة الاحتلال، “نحن نتحرك بسرعة قصوى نحو عصر جديد يغير الشرق الأوسط، سيسمح بفتح هائل للتجارة والاقتصاد والسياحة”.

وتوقع نتنياهو أن تستمر دائرة التطبيع بالاتساع، وأن تنظم دولاً أخرى لدائرة العلاقات معها.

المصدر: مواقع