“نتنياهو” يهدد بالتوجه لانتخابات مبكرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2020 - 18:02

“نتنياهو” يهدد بالتوجه لانتخابات مبكرة

منذ 1 ساعة 26 November، 2020
بنيامين نتنياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حزب “كاحول لافان” بزعامة بيني غانتس، من التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأوضح نتنياهو، أنه “إذا لم نعمل سويًا مع كاحول لافان يحدث هذا، فإنه سيقود لأسفي إلى انتخابات، وأفضّل أن نكون موحدين وننشغل في جلب السلام”.
وبخصوص التطبيع، قال رئيس حكومة الاحتلال، “نحن نتحرك بسرعة قصوى نحو عصر جديد يغير الشرق الأوسط، سيسمح بفتح هائل للتجارة والاقتصاد والسياحة”.
وتوقع نتنياهو أن تستمر دائرة التطبيع بالاتساع، وأن تنظم دولاً أخرى لدائرة العلاقات معها.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة