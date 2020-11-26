لافروف: لا إمكانية للاتفاق مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن بلاده “لا تعتقد أنه من الممكن الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على شيء يتعلق بالحد من التسلح”.

وقال لافروف، عقب لقائه بنظيره البيلاروسي في مينسك، “لا نعرف ماهي الإدارة المقبلة التي ستأتي إلى البيت الأبيض، وما هي إعداداتها، ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي للنتائج (الانتخابات). لكن هناك بالفعل تفاهم وبدأت عملية نقل الأعمال[ المهام] . دعونا نرى ما هي التقييمات التي ستتشكل في نهاية المطاف في أذهان أولئك الذين، بعد 21 كانون الثاني/يناير، سيشكلون سياسة الولايات المتحدة، في اتجاه الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك