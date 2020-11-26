لافروف: لا إمكانية للاتفاق مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2020 - 16:30

لافروف: لا إمكانية للاتفاق مع إدارة ترامب على شيء يتعلق بالحد من التسلح

منذ 47 mins 26 November، 2020
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن بلاده “لا تعتقد أنه من الممكن الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على شيء يتعلق بالحد من التسلح”.

وقال لافروف، عقب لقائه بنظيره البيلاروسي في مينسك، “لا نعرف ماهي الإدارة المقبلة التي ستأتي إلى البيت الأبيض، وما هي إعداداتها، ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي للنتائج (الانتخابات). لكن هناك بالفعل تفاهم وبدأت عملية نقل الأعمال[ المهام] . دعونا نرى ما هي التقييمات التي ستتشكل في نهاية المطاف في أذهان أولئك الذين، بعد 21 كانون الثاني/يناير، سيشكلون سياسة الولايات المتحدة، في اتجاه الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة