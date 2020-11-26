كتلة “الوفاء للمقاومة” تقدمت باقتراح قانون لانشاء مؤسسة مياه بعلبك الهرمل

أعلن عضوا كتلة “الوفاء للمقاومة” ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي، في مؤتمر صحافي عقداه في مجلس النواب، التقدم باقتراح قانون لانشاء مؤسسة مياه بعلبك – الهرمل.

وقال حمادة “تقدمنا في كتلة الوفاء للمقاومة اليوم باقتراح قانون لتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000، والذي هو قانون تنظيم قطاع المياه، هذه المادة كانت قد عدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001، هذا التعديل يرمي الى انشاء مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل”.

واضاف حمادة “كما تعلمون، ان مؤسسة المياه الموجودة هي مؤسسة مياه البقاع التي تشغل حيزا جغرافيا يمتد على مساحة 42 في المئة من مساحة لبنان الاجمالية، وبالتالي يبدأ هذا النطاق الجغرافي بقرية عين التينة في البقاع الغربي اي عمليا على الحدود مع فلسطين وينتهي بجزء من بلدية الروينة في الهرمل على حدود محافظة عكار ومحافظة الشمال، وبالتالي هذه المساحة 42 في المئة بحسب مقدرات المؤسسة وعديدها ومقوماتها”.

ولفت حمادة الى ان “هذه المساحة الجغرافية لا يمكن لهذه المؤسسة ان تقوم بمهامها على مستوى تقديم الخدمة الى اللبنانيين الممتدين على مساحات جغرافية شاسعة”، وتابع “بالتالي العجز القائم الان، اذا اردنا ان نجد له مبررا، فمن أهم المبررات التي نحن نسمعها من المعنيين انه امتداد جغرافي واسع، وبالتالي هناك تقصير في تقديم خدمة مياه الشفة وجزء من الري للمواطنين اللبنانيين”، واوضح ان “هذا تعزيز لمبدأ اللامركزية الادارية المنصوص عليها في مقدمة الدستور بعد الطائف”، واضاف “ذهبنا الى اقتراح قانون انشاء مؤسسة مياه بعلبك – الهرمل، مؤسسة استثمارية يكون لها كيانها وعديدها على مستوى المقومات المالية وعلى مستوى الادارة وسهولة الادارة، اذا قسمنا النطاق الجغرافي”.

وهذا نص الاقتراح:

“اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 222 ( قانون تنظيم قطاع المياه ) المعدلة بموجب القانون رقم 733 )، فتنشأ بموجب هذا التعديل مؤسسة مياه عامة استثمارية في محافظة بعلبك الهرمل.

المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من قانون المياه رقم القانون رقم 222 ( قانون تنظيم قطاع المياه ) المعدلة بموجب القانون رقم 733، لتصبح على الشكل التالي :

المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي: تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي: – مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت. – مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس. – مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة.

ــ مؤسسة مياه بعلبك الهرمل ومركزها مدينة بعلبك.

– مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا. تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.

المادة الثانية: يعدل النطاق الجغرافي لمؤسسة مياه البقاع، بحيث يفصل عنها النطاق الجغرافي لمحافظة بعلبك الهرمل وفق الخريطة المرفقة مع هذا القانون.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الاسباب الموجبة

وفي ما يلي الاسباب الموجبة:

“لما كانت مساحة البقاع تبلغ 1122 كم2، أي 124 ألف هكتار، ما يعادل 12% من مساحة لبنان الإجمالية، البالغة ( 22152 كم2) (نحو مليون هكتار)، وتمتد بطول يقارب 182 كم، وعرض ما بين 12 إلى 02 كم.

ولما كانت مساحة بعلبك الهرمل تبلغ ( 2425 كم2) أي ما يشكل حوالي 22% من مساحة البقاع و %23 من المساحة الإجمالية للبنان.

وبعد أن أصبحت بعلبك الهرمل محافظة لبنانية بموجب المرسوم 222، ولما كانت مؤسسة مياه البقاع تشمل بنطاقها محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، ولما كان ذلك يثقل عليها مهمة المتابعة وإنجاز الخدمات للمواطنين في كلا المحافظتين، ولا يمكنها من استيفاء المستحقات، بسبب العديد وحجم المهام على مساحة جغرافية واسعة، ما أثر سلبا على حياة المواطنين وتأمين حقهم في مياه الشفة والري،

وحيث أن منطقة بعلبك ـ الهرمل، لمساحتها الواسعة ولكثافة سكانها ولوفرة بلداتها وقراها ولبعدها عن مركز محافظة البقاع، وحيث أنه لا بد، من تسهيل عمل المواطنين والتخفيف من حرمانهم ومعاناتهم، وحيث أن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف أكدت الحاجة الملحة إلى اعتماد اللامركزية الإدارية كوسيلة أولى للتخفيف عن كاهل المواطنين من مغبة ما يقاسونه من متاعب ويتحملونه من خسائر بسبب بعدهم عن مراكز القرار.

ولما كانت بعلبك الهرمل قد أصبحت محافظة بموجب القانون رقم 200، فإننا نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح هذا القانون الرامي إلى إنشاء مؤسسة مياه بعلبك – الهرمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام