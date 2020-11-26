بايدن يدعو الأمريكيين إلى الاتحاد لمواجهة “حرب” كورونا ويحذر من “شتاء طويل قاس”

دعا الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن الأمريكيين إلى الاتحاد والتكاتف لمواجهة فيروس كورونا قبل عطلة عيد الشكر، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد.

وقال بايدن في خطابه بمناسبة عيد الشكر من ويلمنغتون بولاية ديلاوير: “أعلم أن البلاد قد سئمت القتال، لكن علينا أن نتذكر أننا في حالة حرب مع فيروس، وليس مع بعضنا البعض”، داعيا الأمريكيين إلى حب بعضهم البعض.

وتابع قائلا: “علينا حب الوطن.. حب بعضنا البعض.. نحن لا نتحدث كثيرا عن الحب في سياستنا.. الساحة السياسية صاخبة جدا ومشحونة جدا وساخنة جدا. أن نحب جيراننا كما نحب أنفسنا هو عمل طبيعي وفطري.. هذا ما نحن مدعوون للقيام به “.

كما ناشد بايدن الأمريكيين أن يكونوا يقظين في المعركة لوقف انتشار فيروس كورونا ، محذرا من “الشتاء الطويل القاسي” القادم.

وقال: “هذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى تقوية أنفسنا، ومضاعفة جهودنا، وإعادة إلزام أنفسنا بالقتال”.

وأقر بايدن بالإحباط الذي يشعر به الكثيرون، وحث مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على تجنب السفر والتجمعات في عطلة عيد الشكر، لكنه مع ذلك أشار إلى وجود بعض الاختراقات والتقدمات والانجازات حول لقاح مستقبلي لفيروس كورونا، قائلا: “هناك أمل حقيقي وأمل ملموس. لذا انتظر. لا تدع نفسك تستسلم للإرهاق.. أعلم أننا نستطيع وسنتغلب على هذا الفيروس. أمريكا لن تخسر هذه الحرب. ستستعيد حياتك. ستعود الحياة إلى طبيعتها. وهذا سيحدث. هذا لن يستمر إلى الأبد”.

وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 2100 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهو اليوم الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة جراء الفيروس في البلاد منذ أيار/مايو.

وتجاوز مجموع عدد الوفيات في البلاد 257016 حالة، والإصابات أكثر من 12 مليون حالة.

المصدر: وكالات