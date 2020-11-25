بايدن يستعد للكشف عن فريقه الاقتصادي ويتلقى تهنئة من الرئيس الصيني

قال مستشارون للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء إنه سيكشف عن فريقه الاقتصادي والشخصيات التي ستشغل مناصب أساسية أخرى الأسبوع المقبل بينما تلقى تهنئة متأخرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لفوزه في انتخابات الرئاسة ويستعد نائب الرئيس السابق لإلقاء خطاب في وقت لاحق اليوم الأربعاء يسلط فيه الضوء على التحديات التي يواجهها الأمريكيون مع تزايد حالات الإصابة بكورونا عشية عيد الشكر.

وقدم بايدن سياسته الخارجية وفريقه للأمن القومي أمس الثلاثاء في إطار خطوات انتقال رسمية صوب البيت الأبيض بعد أن تغلب على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ووعد بايدن بأن يجعل من مكافحة الجائحة أولوية قصوى فور توليه المنصب في 20 يناير كانون الثاني.

وهنأت الخارجية الصينية بايدن منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني بعد أسبوع من تهنئة حلفاء للولايات المتحدة إذ أحجمت الصين عن التعجيل بالتهنئة في ظل استمرار رفض ترامب الإقرار بالهزيمة والطعن على النتيجة بناء على مزاعم بحدوث تزوير دون أن يقدم أسانيد. وفي رسالة التهنئة لبايدن اليوم الأربعاء، قال شي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن العلاقات الصحية بين أكبر اقتصادين في العالم ليست فقط أساسية لمصالح شعبيهما بل أيضا أمر يتوقعه المجتمع الدولي.

وخلال الحملة الانتخابية، تعهد بايدن باتخاذ موقف صارم من نفوذ الصين الآخذ في التوسع حول العالم وأشار لشي أكثر من مرة بأنه “بلطجي” بسبب ممارساته في ملف حقوق الإنسان، وقال مكتب بايدن “نقدر كل التهاني التي تصلنا من كل زعماء العالم بمن في ذلك الرئيس شي”.

وجعل ترامب من سنته الأخيرة في السلطة عام المشاحنات المتكررة مع الصين بشأن ملفات عدة شملت تعامل الصين مع الجائحة وتراجع الحريات في هونج كونج ومزاعم السيادة المتعارضة في بحر الصين الجنوبي إضافة لنزاعات تجارية.

تعيينات جديدة

وقالت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات في فريق بايدن إنه يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن الشخصيات التي اختارها لشغل مناصب أساسية في إدارته بما يشمل فريقه الاقتصادي. ومن المتوقع أن يضم هذا الفريق جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة في منصب وزيرة الخزانة. وأمس الثلاثاء قال بايدن إن فريقه تمكن من التنسيق مع إدارة ترامب بشأن الجائحة وخطط توزيع اللقاحات وملفات الأمن القومي منذ أن حصل على الضوء الأخضر يوم الاثنين لعملية الانتقال الرسمية.

كما منح البيت الأبيض الموافقة على بدء إطلاع بايدن على الإفادات اليومية التي يتلقاها الرئيس من المخابرات. وقالت بيدينجفيلد إن تلك الإفادات ستبدأ في الوصول إليه بانتظام اعتبارا من يوم الاثنين. وقال مكتب بايدن إن خطابه المقرر اليوم يهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين خلال تفاقم الجائحة والتركيز على التضحيات التي يقوم بها الأمريكيون خلال موسم العطلات مع مناشدة المسؤولين في أنحاء البلاد لهم بتجنب التجمعات التي قد تساهم في انتشار المرض. وأضافت بيدينجفيلد أن بايدن ونائبته كاملا هاريس سيقضيان عيد الشكر مع أسرتيهما.

أما ترامب فقد أعاد على تويتر نشر رابط لقصة عن استطلاع للرأي يظهر أن أغلبية الجمهوريين سيصوتون له إذا ترشح مجددا في 2024 ثم كتب قائلا “لكن 2020 أبعد ما يكون عن النهاية!”

المصدر: رويترز