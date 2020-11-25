العاروري: سنواصل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن “حركة حماس ستواصل جهودها لتحقيق المصالحة حتى إنهاء الانقسام الفلسطيني”، وشدد على “ضرورة منع وصول مسار المصالحة للفشل”.

وقال العاروري الاربعاء “جرت اتفاقات مع حركة فتح لانهاء الانقسام وخلال توقيع الاتفاقات كان يحدث خلاف في التفاصيل والخلاف على نقطة معينة ليست نهاية المسار ويجب عقد جلسات أخرى من أجل التفاهم”.

وأضاف العاروري “كنا في حالة انقطاع عن بذل الجهود في إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام والعودة لذلك المربع غير وارد لدينا ولا عند الإخوة في فتح”، وتابع “لا يوجد من يقول يجب أن نتوقف عن استعادة الوحدة وهذا الهدف لا يمكن التنازل عنه ونتفهم إحباط الناس لعدم التوصل إلى نتائج”.

وأشار العاروري إلى أن “تعثر جهود المصالحة يصيب الناس بخيبة أمل”، واضاف “هذا يؤكد رغبة شعبنا وايمانه العميق بأن هذا مسار المصالحة والوحدة الوطنية يجب أن يكتمل”.

المصدر: فلسطين اليوم