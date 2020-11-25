اللواء سلامي: العدو استهدف ثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا

أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “الحرب العسكرية خارجة عن خيارات العدو”، مؤكداً أن العدو ” استهدف اليوم روح نظامنا وشعبنا وديننا وثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا”. وأضاف سلامي في رسالة بمناسبة ذكرى تشكيل التعبئة الأربعاء، “نحن جميعًا إلى جانب الشعب ونخدمهم بأمر قائدنا وهذا هو تقليد التعبئة( بسيج)”.

وأكد اللواء سلامي أن “قوات التعبئة تتحلى بقيم كبيرة بما فيها الشرف والكرامة والتضحية بالنفس، ولدى التعبويين أيضًا عظمة إلهية وقلوبهم مطمئنة بذكر الله”. وقال إن “التعبويين لا يخافون من أي عدو في الوقت نفسه إنهم يجسدون جمال الرحمة والمحبة، وانطلاقا من ذلك عندما يفكر العدو بضرب نظامنا يشعر بالإحباط وخيبة الأمل”.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإسلامي أن “التعبويين يدافعون عن هذه القيم السامية للشعب على ارض الواقع وتحت قيادة قائد الثورة الاسلامية، ليجسدوا القيم السامية في تاريخ مقاومتنا المستمرة”. وشدد “نحن نقف حتى النهاية ونهاية هذه المقاومة هي الانحدار الكامل للعدو الذي نراه اليوم وهو يشهد غروب الشمس، بينما شمس ثورتنا ساطعة في سماء عزة هذه الأمة”.

المصدر: ارنا