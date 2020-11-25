أردوغان: بعض رؤساء الدول يحرضون ضد الإسلام

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “بعض الرؤساء يحرضون ضد الدين الإسلامي”، لافتًا إلى أن “العداوة ضد الإسلام تتصاعد في الغرب”.

وأكد أردوغان في كلمة متلفزة الأربعاء أنه “لم نكافح كمسلمين ضد وباء كورونا فحسب، ولكن أيضًا ضد العداوة للإسلام المتصاعدة في دول الغرب”، مضيفًا “علينا مكافحة العنصرية التي انتشرت في الغرب كالوباء”.

هذا وسبق أن اعتبر أردوغان ف أن بعض الدول الأوروبية “تسعى جاهدة لإعادة تعريف الإسلام وتغيير شكله”، لافتاً إلى أن “الهجمات ضد الإسلام وصلت إلى نقطة يتم فيها توجيه الاتهامات للمسلمين في حال وقوع أي حادث”. وفي سياق متصل، زاد التوتر مؤخرًا بين تركيا وفرنسا بعد أن اتهم أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعاداة المسلمين. وقال أردوغان إن ماكرون “يحتاج لعلاج نفسي” مما دفع باريس لاستدعاء سفيرها في أنقرة.