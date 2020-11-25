لافروف : من المهم للقيادة الأميركية أن تتجنب “المغامرات” في الشرق الأوسط مستقبلاً

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أنه “من المهم أن تتجنب القيادة الأميركية في المستقبل “المغامرات” في الشرق الأوسط التي تهدد المنطقة بأسرها”. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في ختام المحادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن “تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في العراق وسوريا وليبيا لم يجعل الحياة في أي من هذه البلدان أفضل. لقد خلق فقط مشاكل، التي يضطر مواطنو هذه الدول والسياسيون المعنيون والحكومات الآن للتغلب عليها”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه “بالطبع من المهم بشكل أساسي للقيادة الأميركية أن تتجنب مثل هذه المغامرات الخارجية في المستقبل، خاصة تلك المغامرات، التي تشكل تهديدات خطيرة للمنطقة المعنية برمتها”. وكان لافروف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه سيبحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

المصدر: سبوتنيك