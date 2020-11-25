الامام الخامنئي: التعبئة ثروة كبيرة.. والأعداء كانوا وسيظلون يفكرون دائماً  في تقويضها

رأى الامام السيد علي الخامنئي أن “قوات التعبئة (البسيج) ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الايراني”. وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس التعبئة، أصدر قائد الثورة الاسلامية بيانا، تلاه نيابة عن سماحته، رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة العميد التعبوي محمد شيرازي فی اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مراكز التعبئة في محافظات البلا، أكد فيه أن “التعبئة إرث كبير ورائع من الإمام الخميني (رض)، ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني الذي يجسد قيم الإخلاص والبصيرة والجهاد”.

وأضاف الامام الخامنئي أن “اسم التعبئة يُذكر في كل مكان ويتجلى وجودها دفاعاً عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية على المستوى الوطني، وفي قيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، وفي مناهج القيم وفي خلق أجواء معنوية”.

كما أكد الامام أن “الإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس هي الميزات الأساسية لقوات التعبئة وهذه هي من نِعَم الله التي يجب الحفاظ عليها وشكر الباري تعالى عليها”، لافتاً إلى أن “التعبئة (البسيج) هي ثروة كبيرة والأعداء كانوا وسيظلون يفكرون دائماً في تقويضها أو عرقلة نشاطها”.

المصدر: ارنا