الوزير حسن تابع مع النائب عبد الله تأهيل مؤسسات صحية واستشفائية في الشوف والجبل

إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله يرافقه مدير عام مؤسسة عين وزين الطبية الدكتور زهير العماد، ومسؤول الملف الطبي في الحزب التقدمي الإشتراكي باسم غانم.

وأوضح النائب عبد الله في تصريح “أن الزيارة أتت بتكليف من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط، بهدف متابعة الملف الصحي في الشوف والجبل، بالإضافة إلى مستشفيي حاصبيا وراشيا”.

وتابع “أبدى كل اهتمام ورعاية لدعم المؤسسات الصحية والإستشفائية على مواجهة الجائحة، علما أنه قام بزيارتها أكثر من مرة، وساعد على تأسيس قسم جديد في مستشفى الجبل”.

وأعلن “أن الاتفاق تم على تعجيل الخطوات لزيادة قدرة هذه المستشفيات على استقبال أكبر قدر ممكن من المرضى، مجددا “الشكر لما أبداه الوزير حسن من تجاوب في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام