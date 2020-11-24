لجنة التتبع في الهرمل: 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل “16 إصابة جديدة بفيروس كورونا”، واشارت الى أنه “يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب منهم التزام الحجر بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.

وأملت من الاهالي “الانتباه نظرا لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”.

ودعت الى “التزام التباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام