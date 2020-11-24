لجنة التتبع في الهرمل: 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 21:40

لجنة التتبع في الهرمل: 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 24 mins 24 November، 2020
كورونا
لبنان

اعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، تسجيل “16 إصابة جديدة بفيروس كورونا”، واشارت الى أنه “يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب منهم التزام الحجر بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.

وأملت من الاهالي “الانتباه نظرا لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”.

ودعت الى “التزام التباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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