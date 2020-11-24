المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل ضابط احتياط وجندي نتيجة تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة جنوب “اسرائيل” (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 18:36

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل ضابط احتياط وجندي نتيجة تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة جنوب “اسرائيل” (قناة الأقصى)

منذ 19 mins 24 November، 2020
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