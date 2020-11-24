اندلاع مواجهات في بلدة جَيّوس في الضفة وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 18:36

اندلاع مواجهات في بلدة جَيّوس في الضفة وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي

منذ 20 mins 24 November، 2020
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